«Рыдала два-три месяца»: Анна Семенович рассказала, как встречалась с женатым мужчиной

По словам певицы, ей было дико больно при расставании.

Певица Анна Семенович в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как долгое время встречалась с женатым мужчиной.

«Я узнала, что мой мужчина женат. Это случилось не сразу. Он от меня долго скрывал. Мне было очень тяжело. Я не могла от него просто взять и уйти. Была совсем еще молодой девчонкой». Анна Семенович

По словам Семенович, однажды они ехали с этим мужчиной на машине. «И он мне опять начал заливать, что будет со мной. Я остановила машину на Садовом кольце. Сказала ему выходить. Закрыла дверь. Рыдала потом два-три месяца. Мне было дико больно. Но потом встретила неженатого молодого человека. Поняла, что сделала все правильно. Иначе бы просто похоронила себя. Этот бы мужчина развлекался с двумя женщинами», — заявила Анна Семенович.

Напомним, что Анне Семенович уже 42 года. Она никогда не была замужем.

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