«Прилучного позвали сниматься с Рудовой»: блогер Миро дала совет заплаканной Муцениеце

Скандальный звездный блогер Лена Миро обратила внимание на актрису Агату Муцениеце, которая вышла в эфир в соцсетях заплаканная. Она считает, что рыдающая актриса только отвращает от себя экс-мужа Павла Прилучного, которого, якобы, пытается вернуть.

«Прилучного позвали сниматься в «щека к щеке» с Рудовой, а щечки-то у той веселые и незаплаканные. Какому мужику такое не понравится? Особенно, если у него был опыт совместного проживания с плакальщицей. В общем, покой Агатке только снится. Сейчас порыдает и снова в бой ринется, как мне кажется. Теперь уже — с Рудовой, которую, скорее всего, этот Прилучный не особенно-то и интересует», — написала блогер у себя на сайте.

Прилучный в настоящий момент действительно снимается с Рудовой. У них новый совместный проект «Рынок шкур», провокационный и откровенный. И Миро советует Муцениеце в связи с этим не расслабляться и не уливаться слезами.

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