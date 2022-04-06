Пока мама в салоне красоты: Игорь Сивов запечатлелся с маленьким сыном Нюши дома

Нюша является известной исполнительницей. Она уже много лет работает на сцене. Певица выпустила большое количество хитов и не собирается на этом останавливаться. Однако теперь она ставит на первое место семью.

Артистка уже воспитывает дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. А четыре месяца назад у них родился сын. Имя крохи пара пока держит в тайне. Супруги привозили его в Москву, но теперь живут в Дубае.

Примечательно, что Нюша даже в другой стране редко сидит дома. Она посещает концерты и вечеринки. Не так давно артистка устроила фотосессию, примерив модные наряды.

А вот 6 апреля она отправилась в салон красоты, чтобы сделать уход за волосами. В это время Сивов был дома с малышом. Он снял видео, на котором видно голову крохи. Муж звезды носил ребенка в специальной сумке-кегуруми. Он поцеловал кроху в макушку.

Игорю пришлось уговаривать кроху не кричать. Малыш агукал и махал руками.

«Всем добрый вечер. Хочу еще раз спросить ваше мнение», — поделился Сивов.

Поклонники заметили, что у сына Нюши растут волосы. Многие отметили, что у него звонкий голос. ««Как мило», «Прекрасный папа», «Я любуюсь вами», «Малыш против ваших речей», «Ну до чего классно», «Звонкий голосок», «Возмущается», «Как же зовут этого бебика», — прокомментировали кадры подписчики.

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