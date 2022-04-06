Вся в маму: Пелагея показала, как пятилетняя дочка в пудровом платье поет песню на английском языке

Пелагея уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что ее мама Светлана Ханова является бывшей джазовой исполнительницей. Теперь она помогает ей во всем. Артистка регулярно дает концерты.

Она участвовала в шоу «Голос» в качестве наставника и стала особенно любима зрителями. При этом у нее растет дочка Таисия. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным она сама воспитывает малышку.

В этом году наследнице Пелагеи исполнилось пять лет. Певица возила ее на Мальдивы, а также в другие страны. Теперь она гастролирует, но при этом иногда делится домашними кадрами с дочкой.

Недавно Таисия пришла в восторг от хита Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», которую ей включила Светлана Ханова. А вот 6 апреля звезда опубликовала несколько роликов, где малышка поет песни на английском языке.

Девочка то сидела за столом на кухне в футболке, то прыгала в пудровом платье свободного кроя.

«Пока русскую пытаются „Отменить“, наши дети изучают и свою, и мировую культуру», — написала Пелагея.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что у артистки очень талантливая дочка. «Тасенька — чудо просто!Такая умная девочка», «Талантливая! Вся в маму!», «Какая умничка! Брависсимо!», «Солнце такое», «Очень эмоциональный, открытый ребенок. Сразу видно, в любви воспитывается», «Таська красотка просто», «Кукленок», — прокомментировали пост подписчики.

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