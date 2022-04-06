«Сейчас он так нужен стране»: Валерия высказалась о смерти Жириновского

На 76 году жизни умер руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский после продолжительного лечения от последствий коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря», — сказал Володин на очередном заседании.
Певица Валерия выразила соболезнования близким и написала в своем телеграме прощальные слова.
«Эх, мы до последнего надеялись, что справится, выживет. Сейчас он так нужен стране», — сказала Валерия..
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