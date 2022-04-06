«Ужин с детьми»: Григорий Лепс сходил в ресторан с близкими людьми

Музыкант Григорий Лепс в «Телеграме» разместил душевный снимок из ресторана. На кадре он запечатлен со своими детьми, а также подругами своей дочки Евы Лепсверидзе.
«Ужин с детьми», — кратко подписал снимок в домашней и уютной обстановке Григорий Лепс.
Напомним, что у Григория Лепса четверо детей. От первого брака со Светланой Дубинской — дочь Инга. От союза с балериной Анной Шаплыковой — дочери Ева и Николь, а также сын Иван.
Напомним, что Григорий Лепс расстался со своей второй женой. По слухам, жена ушла от него из-за многочисленных измен. В последнее время музыканту приписывали отношения с телеведущей Юлией Барановской.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.