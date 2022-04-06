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«Ужин с детьми»: Григорий Лепс сходил в ресторан с близкими людьми

Музыкант посетил заведение с родственниками и подругами дочки.

«Ужин с детьми»: Григорий Лепс сходил в ресторан с близкими людьми
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Музыкант Григорий Лепс в «Телеграме» разместил душевный снимок из ресторана. На кадре он запечатлен со своими детьми, а также подругами своей дочки Евы Лепсверидзе.

Григорий Лепс с родственниками
Григорий Лепс с родственниками. Фото: телеграм Григория Лепса

«Ужин с детьми», — кратко подписал снимок в домашней и уютной обстановке Григорий Лепс.

Напомним, что у Григория Лепса четверо детей. От первого брака со Светланой Дубинской — дочь Инга. От союза с балериной Анной Шаплыковой — дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Напомним, что Григорий Лепс расстался со своей второй женой. По слухам, жена ушла от него из-за многочисленных измен. В последнее время музыканту приписывали отношения с телеведущей Юлией Барановской.

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Анна ШаплыковаГригорий ЛепсИнга ЛепсверидзеСветлана ДубинскаяЮлия Барановская