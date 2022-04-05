«Посреди Белого моря»: Барановская в пуховом костюме предстала с сыновьями и дочкой на льдине

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она ведет несколько передач, включая «Мужское/Женское». Юлия также участвует в съемках передачи «Модный приговор».

Она смогла построить карьеру после расставания с Андреем Аршавиным. Футболисту она родила троих детей. Она не скрывает, что любит семью и даже во время плотного рабочего расписания находит время, чтобы побыть с ними.

На днях Юлия отпраздновала день рождения единственной дочки. Аршавин на вечеринке так и не появился. На этот раз телеведущая опубликовала фото из недавней поездки на Север. Она побывала на Белом море.

Барановская уже второй раз в жизни увидела детенышей тюленей. Но на фото она позировала на льдине в пуховом костюме с сыновьями Арсением и Артемом и дочкой Яной. Рядом с ними был белек.

«В этом году мы второй раз отправились в экспедицию к белькам-детенышам гренландских тюленей. Наблюдать за ними, кстати, можно только в двух местах на Земле — в Канаде и в России. Путешествие нужно планировать заранее, и, возможно, даты будут переносить, как это было у нас в прошлом году. Дело в том, что за несколько дней до того, как вы туда прибываете, экспедиторы вылетают на разведку. И уже в полете над Белым морем ищут ту льдину, на которой тюлени устраивают „родильный дом“, — могут не сразу найти. Высаживают вас на льдину посреди Белого моря, вся экспедиция проходит под чутким руководством биологов, которые контролируют весь процесс. Адреналин зашкаливает и оттого, что ты видишь бельков, и от осознания, что находишься в открытом море, причем лишь на льдине!» — рассказала звезда.

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