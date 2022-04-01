Светятся от счастья: Лепс с дорогой сердцу дамой провел вечер в Большом театре

В декабре прошлого года Григорий Лепс огорошил своих фанатов. Артист развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Союз не спасли даже трое подрастающих детей. Недавно певец признался, что пока его сердце свободно, так как к выбору будущей избранницы он подходит очень серьезно.

Накануне Лепс провел вечер со старшей дочкой от первого брака Ингой. Они побывали в Большом театре, где позировали на камеру, не скрывая улыбок.

«С дочерью в Большом», — подписал кадры Григорий Лепс.

больше по теме Григорий Лепс прогорел из-за юбилейного концерта Юрия Антонова Артист проиграл суд администрации Кремлевского дворца.

Добавим, Инга Лепс родилась в первом браке музыканта, когда тот еще жил в Сочи. Звездная наследница часто проводит время со знаменитым папой. Например, недавно они побывали в Германии, а затем в Куршевеле.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.