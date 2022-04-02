«Солнце мое, люблю тебя!»: Валерия поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения

Исполнительница Валерия разместила в личном микроблоге фотографию с любимым мужем. Таким образом знаменитость поздравила Иосифа Пригожина с 53-летием.

Валерия призналась, что считает Иосифа Пригожина лучшим мужчиной на свете. Певица рассекретила, как ласково называет мужа. Также исполнительница призналась в любви своему избраннику.

Валерия и Иосиф в браке с 2003 года. С этого времени знаменитости сильно сблизились. Валерия дружит с детьми и женами Иосифа от предыдущих браков. А Пригожин обожает наследников Валерии.

«Сегодня день рождения у лучшего мужчины на свете. Солнце мое, люблю тебя!», – написала Валерия в личном микроблоге.

К поздравлениям Валерии присоединились звездные коллеги артистки. Телеведущая Виктория Боня, певицы Слава и Анита Цой оставили свои комментарии под фото именинника.

К слову, у самой Валерии скоро тоже наступит день рождения. 17 апреля 2022 года артистка отметит 54-летие.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин поделился фотографией из своего архива. На снимке продюсер запечатлен еще ребенком. Под этим фото знаменитость поблагодарил своих родителей за жизнь.

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