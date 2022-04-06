Валерия: «В школе у меня были трудности с занятиями музыкой!»

Певица Валерия отлично училась в школе. И, как признается артистка, ее никогда никто не контролировал. А вот с занятиями музыкой некоторые сложности были.

«Я начала ходить в музыкальную школу и заниматься на фортепиано очень рано — мне было всего пять лет. Но в 11 лет я почувствовала, что мне больше нравится заниматься танцами, а музыка уже поднадоела. Я попыталась бросить музыкальную школу. Очень благодарна, что мне не дали совершить такую глупость. Потому что уже через год я буквально опомнилась!» — призналась Валерия в интервью Teleprogramma.pro.

В итоге Валерия окончила «музыкалку» в 12 лет, а после общеобразовательной школы поступила в музыкальное училище.

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