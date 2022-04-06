«У него другого заработка нет»: Лоза высказался о частных вечеринках Меладзе в России

Накануне артист отметился на корпоративе в Санкт-Петербурге.

Оскандалившийся Валерий Меладзе продолжает давать частные концерты в России. Накануне певец отметился на одном из корпоративов в Санкт-Петербурге. Фото со сцене разлетелось в соцсетях, однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

С тем, что Меладзе продолжит зарабатывать в России, согласен и певец Юрий Лоза.

«Всю жизнь зарабатывал в России, тут и будет. У него же другого заработка нет. А его выступление — это эмоциональный всплеск, взрыв», — цитирует Лозу «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Напомним, ранее стало известно, что частный концерт Валерия Меладзе стоит 80 тысяч евро, а его концертный директор очень аккуратен при выборе заказчиков.

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