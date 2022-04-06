«Пробью в правоохранительных органах»: директор Меладзе осторожничает при организации корпоративов артиста в России

По слухам, оскандалившийся артист берет по 80 тысяч евро за выступление.

Накануне в Сети появился снимок, на котором Валерий Меладзе, предположительно, выступает на частной вечеринке в Санкт-Петербурге. При этом официальных данных по этому случаю нет. Деятельность оскандалившегося в России артиста продолжается чуть ли не за семи замками, а его директор Сергей Луппов осторожен как никогда.

«Я вас не знаю, я с вами не буду иметь дело, я работаю только со знакомыми людьми. Все нормальные IT-компании уехали из России. А вообще, пришлите мне ваши данные, я пробью в правоохранительных органах, кто вы, телефон, ваше имя и фамилию. А потом будем говорить», — командным тоном ответил директор Меладзе Сергей Луппов «Комсомольской правде Санкт-Петербург».

Напомним, ранее стало известно, что за один частный концерт Валерий Меладзе получает по 80 тысяч евро.

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