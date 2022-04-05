«Кому он за границей интересен?»: Лавров предрек печальную судьбу Меладзе

Известный продюсер Сергей Лавров считает, что оскандалившийся певец Валерий Меладзе вряд ли построит успешную карьеру за границей. Несмотря на то что артист критикует Россию — ему вряд ли это поможет на Западе.

«Конечно, он будет работать в России, — заявил Лавров сайту kp.ru. — Вообще, все тут объясняется очень просто, двумя словами — «статья дохода». Значит, альтернативы у него нет. Где и кому он там (за границей) интересен? Вы же знаете, что у нас очень локальный рынок. Может быть, еще интересен в странах, где есть наши диаспоры».

При этом Лавров подчеркнул, что Меладзе в последнее время говорит одно, а делает совершенно другое.

Кстати, не так давно в СМИ писали, что Меладзе выступает на корпоративах минимум за 80 тысяч евро. В рублях это более 7 миллионов!

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