«Он мне нравится!»: как Собчак спасла Нагиева от увольнения

Анатолий Собчак хотел «прикрыть» карьеру артиста, когда тот работал на радио.

В день 55-летия Дмитрия Нагиева Актер Игорь Лифанов вспомнил об интересном эпизоде из молодой жизни юбиляра.

Они дружили еще со студенческих времен, а когда выпустились из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, будущий ведущий «Голоса» пошел работать на радио и был весьма успешен в этом, удивляя публику своими харизмой и необычным юмором.

«Дима после института на радио «выстрелил». Он был необычным. Но Анатолий Собчак, насколько я знаю, давал распоряжение закрыть этого «гаденыша», что-то в этом роде. А его дочь Ксения кричала: «Нет, он мне нравится!» Просто у Димы были шутки на грани», — рассказал КП Лифанов.

Именно тогда, на радио «Модерн» он придумал свою фирменную визитку: «С вами был я, Дмитрий Нагиев». Прошло уже много лет, но эту фразу артист использует до сих пор.

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