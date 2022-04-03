Так и не встретится с мамой? Орбакайте передумала лететь в Израиль

Ранее были объявлены продажи билетов в нескольких городах страны в мае.

Кристина Орбакайте планировала совершить в мае гастрольный тур в Израиль, где пребывает ее мама Алла Пугачева, брат Гарри, сестра Лиза и отчим Максим Галкин.

Звезда планировала выступить в нескольких городах. Однако позже на сайтах по продажам билетом появилась информация, что выступления переносятся, а билеты остаются действующими.

Сейчас Кристина Орбакайте написала в своем телеграме, что концертов не будет и попросила ориентироваться на информацию с ее официального сайта. Здесь в графе «Афиша» Израиль не значится. В мае у звезды запланировано выступление в московском «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что гастролировать по Израилю собрался Максим Галкин. Он сам об этом рассказал поклонникам, выйдя с ними на связь.

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