Кристину Орбакайте из-за отмены поездки в Израиль заподозрили в ссоре с Аллой Пугачевой

Певица должна была улететь к родительнице в мае.

Исполнительница Кристина Орбакайте вызвала беспокойства у фанатов. Они думают, что артистка поссорилась со своей родительницей.

Кристина Орбакайте планировала концерты в Израиле, где с недавних пор живет ее мать Алла Пугачева. Однако знаменитость за несколько недель до отлета передумала. Это насторожило поклонников.

«Актуальная афиша только у меня на сайте. Друзья, обратите внимание — этих концертов не будет», — написала в своих социальных сетях Кристина.

Поклонники были уверены, что Орбакайте хотела выступать в Израиле исключительно ради встречи с родными. Отмена концертов дала повод для подозрений артистов в ссоре. Фолловеры стали обсуждать в Сети возможные причины конфликта Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой.

Из-за своего решения остаться в России Орбакайте может потерять крупную сумму. За отмену выступления артисту необходимо платить неустойку организаторам. Этот факт подтверждает догадки поклонников певицы.

К слову, сама Кристина Орбакайте никак не прокомментировала отмену концертов в Израиле.

Напомним, ранее муж Аллы Пугачевой вышел на связь из Израиля.

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