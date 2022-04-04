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Семейная идиллия: Королева в бикини запечатлелась рядом с раздетым мужем

В Сети появился архивный снимок пары.

Семейная идиллия: Королева в бикини запечатлелась рядом с раздетым мужем
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Наташа Королева и Сергей Глушко, который получился популярность, выступая в ночных клубах под прозвищем Тарзан, вместе более 20 лет. Пара пережила много невзгод, в том числе и измену Тарзана в 2020-м. Тем не менее они счастливы вместе.

Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан. Фото: соцсети

Накануне в Сети появился архивный снимок пары, датированный 2007 годом. На фото Наташа запечатлелась в бикини в полоску, а практически обнаженный Тарзан расположился на стуле. Пара позировала у бассейна.

Напомним, недавно Тарзан вновь увлекся написанием картин. Талант к рисованию у Сергея был с детства. И именно сейчас он вновь взял в руки краски и кисти. Написанный им портрет жены танцор планирует продать не менее чем за пять миллионов рублей.

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