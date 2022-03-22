Один выход — 600 тысяч: почему 52-летний Тарзан не слушает Королеву и упорно танцует стриптиз

Наташа Королева мечтает, что ее муж выберет более приличную профессию.

Мужу Наташи Королевой стриптизеру Сергею Глушко (Тарзану) 8 марта исполнилось 52 года. В этом возрасте редко кто из танцовщиков остается на сцене, тем более в таком специфичном жанре.

Тем не менее, артист не желает выходить из строя, хотя жена грезит о том, что вскоре ее супруг будет зарабатывать исключительно на написании картин и актерском ремесле, играя в театре.

«Стриптиз — это та страница, давайте будем честными, она уже закрыта», — сказала Наташа Королева.

Однако Тарзан продолжил зарабатывать именно стриптизом, а не картинами.

Светский журналист Олег Цуриков в программе Пятого канала «Светская хроника» объяснил упорство зрелого танцора.

«Его выступление как стриптизера, его стриптиз-шоу — это гонорар порядка 600 тысяч рублей за выступление. А если смотреть его выступление как актера в театре — это 100 тысяч. Ну, понятное дело, кто будет выбирать себе меньший доход», — процитировал Цурикова сайт 5-tv.ru.

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