«Беспокоят вовсе не тряпки»: Орлова высказала свою точку зрения на действия Chanel

На днях стало известно, что модный дом Chanel больше не продает вещи и аксессуары россиянам. В Дубае, например, прежде чем оформить покупку, просят показать паспорт. Такое положение дел возмутило российских медиаперсон, кто привык пополнять свой гардероб изделиями этого модного дома.

Порассуждала на эту тему и Ольга Орлова, отвечая на вопросы фанатов в соцсети.

«Если говорить об уходе трендов, то беспокоят вовсе не тряпки, меня волнуют люди, которые потеряли работу. Если вы спрашиваете про отказ продавать вещи русским, то для меня это все очень грустно и странно. Я не могу понять, как можно бороться за права меньшинств, равенство черных и белых, заявлять о всеобщей толерантности и при этом хейтить русских, давая им понять, что они изгои», — порассуждала Орлова.

Напомним, ранее о решении Chanel высказалась модель и певица Анна Калашникова.

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