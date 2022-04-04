«Пацан реально зарабатывать начнет»: Омаров разрешил 14-летнему сыну стать индивидуальным предпринимателем

На днях Курбан Омаров рассказывал своим фолловерам в соцсети о том, что его сын Омар хочет стать индивидуальным предпринимателем. Парень уже имеет опыт продаж – ранее он по запчастям распродал компьютер, который звездный папа подарил ему полгода назад.

Ввиду того, что Омару только 14 лет, было решено открыть ИП на имя его мамы – бывшей жены Омарова Аллы.

«Наш с Омаром разговор уже зашел далеко и по ходу мы поедем делать ИП. С маманей он договорился. Посмотрим, чем все это закончится, вдруг пацан реально зарабатывать начнет», — сказал Омаров.

Напомним, у Курбана Омарова также подрастает дочь Теона от Ксении Бородиной.

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