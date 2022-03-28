«Бизнес у него такой»: Курбана Омарова рассмешила просьба сына, который решил подзаработать

Курбан Омаров — отец двоих детей. Сына Омара ему родила первая жена Алла, а дочь Теону — Ксения Бородина.

Накануне Курбан рассказал своим подписчикам в соцсети, как Омар решил подзаработать. Дело в том, что полгода назад бизнесмен подарил сыну долгожданный компьютер за 110 тысяч рублей. А на днях он узнал, что подросток продал его по запчастям, получив за это 120 тысяч. Омарова развеселил такой подход к делу наследника.

«А ты мне можешь дать денег, чтобы я свой бизнес масштабировал?» — спросил Омар у отца.

«Масштабировать свой бизнес? Денег дать? Не-е-ет! Это бизнес у него такой: я ему деньги даю, а он свой бизнес масштабирует! Ты сам их заработать должен», — смеясь сказал Омаров.

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