Стилист Бузовой рассказал, чем заменить сбежавший из России масс-маркет
Видео
Быстро и вкусно: как приготовить красный соус песто
Видео

«Господи, как же мы ушли в сторону от своей версии!?»: после разоблачения на «Маске» Валерия схватилась за голову

Певица недоумевает, как же так она прокололась.

«Господи, как же мы ушли в сторону от своей версии!?»: после разоблачения на «Маске» Валерия схватилась за голову
Малыш на шоу "Маска". Кадр из шоу

На шоу «Маска» осталось семь участников. В новом выпуске проект покинул Малыш – именно с него члены жюри решили снять маску.

В костюме маленького карапуза с бутылочкой оказался певец Руслан Алехно. Как бы ни намекал на себя участник в своих подсказках, никто из судей ни разу не упомянул имя этого исполнителя среди версий. Певица Валерия и вовсе схватилась за голову, недоуменно заявив, что ей следовало бы догадаться первой.

«В маске Малыша оказался прекрасный, любимый артист, с которым у нас даже есть дуэтная песня, Руслан Алехно. Господи, как же мы ушли в сторону от своей версии!??? Спасибо Русланчинку за праздник, который он всем нам подарил», написала у себя в Telegram артистка.

Валерия и Руслан Алехно. Фото: соцсети

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

«Маска-3»«Маска»Новости googleновости шоу-бизнеса