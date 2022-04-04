«Господи, как же мы ушли в сторону от своей версии!?»: после разоблачения на «Маске» Валерия схватилась за голову

Певица недоумевает, как же так она прокололась.

На шоу «Маска» осталось семь участников. В новом выпуске проект покинул Малыш – именно с него члены жюри решили снять маску.

В костюме маленького карапуза с бутылочкой оказался певец Руслан Алехно. Как бы ни намекал на себя участник в своих подсказках, никто из судей ни разу не упомянул имя этого исполнителя среди версий. Певица Валерия и вовсе схватилась за голову, недоуменно заявив, что ей следовало бы догадаться первой.

«В маске Малыша оказался прекрасный, любимый артист, с которым у нас даже есть дуэтная песня, Руслан Алехно. Господи, как же мы ушли в сторону от своей версии!??? Спасибо Русланчинку за праздник, который он всем нам подарил», написала у себя в Telegram артистка.

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