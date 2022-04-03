От оливок до свеклы: Кейт Миддлтон назвала любимые «деликатесы» принцессы Шарлотты и принца Джорджа

Одно из любимейших блюд герцогини Кембриджской, с приготовлением которого она прекрасно справляется, – карри.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма помимо младшего сына принца Луи, которому всего три годика, есть также старшие наследники — 8-летний принц Джордж, первенец пары и 6-летняя принцесса Шарлотта. В беседе с журналистами невестка Елизаветы II как-то называла любимые «деликатесы» своих детей.

Одно из любимейших блюд герцогини Кембриджской, с приготовлением которого она прекрасно справляется, – карри. Блюдо получается настолько острым, что попробовать его решится не каждый.

Даже ее супруг принц Уильям просит делать для него менее острую версию, а в одном из интервью отметил, что пытается смириться со страстью Кейт есть такую острую пищу. А вот Шарлотта свою маму в страсти к карри поддерживает – она тоже с удовольствием пробует острую еду. Кейт Миддлтон и принц Уильям, однако, подчеркивают, что стараются, чтобы дети придерживались здорового питания, а потому карри совершенно точно не является основой питания королевских внуков.

Кстати, ранее невестка Елизаветы II призналась, что ее дочь принцесса Шарлотта просто обожает оливки, которыми готова перекусывать в любое время. Кейт старается привлекать Шарлотту и ее старшего брата, принца Джорджа, к приготовлению еды. Особенно малыши обожают готовить пасту с сыром.

Однако не только у Шарлотты есть интересные вкусовые предпочтения. Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма обожает свеклу.

больше по теме Кейт Миддлтон в винтажном кораллово-бирюзовом сарафане с юбкой ниже колен сыграла на барабанах Герцогиня Кембриджская побывала на Ямайке.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!