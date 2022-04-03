«Насколько я понимаю – уже вернулся»: Собчак сообщила о приезде Слепакова в Россию

Как отметила телеведущая, шоумен на несколько недель уезжал из страны.

Светская львица Ксения Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что шоумен Семен Слепаков не так давно вернулся в Россию.

«Слепаков записал видео президенту. Потом сообщил, что уехал из страны. Правда, насколько я понимаю, уже вернулся». Ксения Собчак

Также Собчак высказалась о странной позиции на происходящее кругом шоуменов Гарика Харламова и Ильи Соболева.

«Гарик Харламов стал заливать шутки из Интернета. Про санкции, дефицит сахара и гречки. Комик Илья Соболев до сих пор снимает свои шоу. За последние пару лет он приучил нас, что на любую громкую новость снимает ролик и выкладывает в соцсети. Свои соцсети Соболев ведет активно, но шутит про последствия санкций», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак примерно месяц назад уехала из России. Она находится в Израиле.

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