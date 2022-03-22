Свято место: жена Гарика Мартиросяна высказалась о его появлении на Первом канале вместо Ивана Урганта

Ранее появилась информация, что комик заменит шоумена в вечернем шоу.

Информацию о том, что Гарик Мартиросян будет вместо Ивана Урганта вести в эфире Первого канала вечернее шоу, прокомментировала жена комика, Жанна Мартиросян.

В своем микроблоге светская львица подчеркнула, что это не что иное, как прогресс «желтой прессы». И подлила масла в огонь, окончательно запутав подписчиков.

«На самом деле передачу «Круглосуточный Мартиросян» будет вести Иван Ургант», — написала светская львица.

В комментариях начались обсуждения темы. Многие, как выяснилось, очень бы хотели видеть Мартиросяна на Первом канале.

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