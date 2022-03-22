Как выбрать модную куртку косуху
Видео
Модные платья на весну и лето 2022 года
Видео

Свято место: жена Гарика Мартиросяна высказалась о его появлении на Первом канале вместо Ивана Урганта

Ранее появилась информация, что комик заменит шоумена в вечернем шоу.

Свято место: жена Гарика Мартиросяна высказалась о его появлении на Первом канале вместо Ивана Урганта
Гарик Мартиросян. Фото: соцсети

Информацию о том, что Гарик Мартиросян будет вместо Ивана Урганта вести в эфире Первого канала вечернее шоу, прокомментировала жена комика, Жанна Мартиросян.

В своем микроблоге светская львица подчеркнула, что это не что иное, как прогресс «желтой прессы». И подлила масла в огонь, окончательно запутав подписчиков.

«На самом деле передачу «Круглосуточный Мартиросян» будет вести Иван Ургант», — написала светская львица.

Жена Гарика Мартиросяна высказалась о его появлении на Первом канале. Фото: соцсети

В комментариях начались обсуждения темы. Многие, как выяснилось, очень бы хотели видеть Мартиросяна на Первом канале.

Поклонники обсуждают кандидатуру Мартиросяна. Фото: соцсети

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Гарик и Жанна МартиросянГарик МартиросянГарик Мартиросян последние новостиИван УргантНовости googleновости шоу-бизнесаПрограмма «Вечерний Ургант»