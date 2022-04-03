«Такие «крутые», «жесткие» парни»: Собчак назвала причину закрытия шоу «Что было дальше?»

Телеведущая Ксения Собчак в своем «Телеграм» назвала причины закрытия популярного и очень рейтингового шоу в Сети «Что было дальше?».

Как отметила светская львица, официальная причина — «отключение монетизации и этический вопрос жесткого юмора». По словам Собчак, это, конечно же, неправда.

«Мы даже целый выпуск на Ютубе этому посвятили — посмотрите. Такие «крутые», «жесткие» парни и при этом полностью засунули язык в попу по поводу происходящих вокруг событий. Слава Дусмухаметов правильно оценил риски». Ксения Собчак

Напомним, что шоу «Что было дальше?» пользовалось большой зрительской любовью. В нем комики слушали истории и пытались угадать развитие событий.

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