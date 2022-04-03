«Неужели не смогла бы получить эфиры ко Дню милиции?»: Собчак призналась, что Гагарина ее поразила

Телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» раскритиковала певицу Полину Гагарину.

«Скажу честно. Был человек, который меня поразил. Вместе с Расторгуевым, Басковым, Газмановым и Машковым на сцене «Лужников» оказалась Полина Гагарина. Непонятно, честно говоря, зачем ей это все нужно». Ксения Собчак

Как отметила Собчак, Гагарина участвовала в китайской версии шоу «Голос» и выступала на «Евровидении». «Неужели ты бы итак не смогла получить эфиры ко Дню милиции? Понятно, что выступить где-то еще, кроме как на государственных праздниках у звезд может и не быть возможности. Корпоративы сократят до нуля. За господряды сейчас бьются не на жизнь, а на смерть», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак примерно месяц назад уехала из России. Сейчас она живет в Израиле.

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