Алла и раньше упрашивала! Галкин объяснил, почему не будет показывать двойняшек в соцсетях

Сама Примадонна как-то говорила, что изначально была против этой затеи Максима, выставлять снимки их детей на всеобщее обозрение.

Максим Галкин на отдыхе в Израиле совершенно забросил свои социальные сети. По словам шоумена, он пока не собирается показывать в Telegram свежие фото двойняшек Гарри и Лизы. Кстати, Алла Пугачева с самого начала была против этой затеи шоумена, который стал публиковать снимки их детей, выставляя домашние кадры на всеобщее обозрение. Теперь же, как говорит Максим, у него нет никакого желания и моральных сил делиться подобным юмористическим контентом с фолловерами.

«Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети также, как я делал это раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои социальные сети не будут. Как и новый Telegram-канал, который я завел. Что касается всех слухов, хайпа и безобразных кривотолков, которые есть про меня и мою семью — не читайте… (таблоиды) по утрам. Это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать», — уточнил Максим.

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