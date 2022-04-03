«Мое сердце занято»: Чехова приоткрыла тайну личной жизни

Телеведущая уехала на Бали, где планирует жить три месяца.

В феврале Анфиса Чехова улетела на Бали. Правда, эта поездка оказалась не совсем стандартной для привыкшей колесить по миру телезвезды. На курорте она будет жить три месяца. На днях к ней приехал сын Соломон, которого Анфиса уже определила в частную школу.

Накануне, отвечая на вопросы фанатов, Чехова призналась, что влюблена.

«Вы влюблены сейчас?» — поинтересовались у Чеховой фолловеры. «Да, мое сердце занято сейчас! Но этого человека нет со мной рядом!» — ответила телезвезда.

Напомним, со своим первым мужем, актером Гурамом Баблишвили Чехова развелась в 2017 году. С тех пор она тщательно скрывает личную жизнь.

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