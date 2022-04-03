«Медленно, нерасторопно»: Чехова призналась, по какой причине уехала на Бали

В феврале Анфиса Чехова жаловалась на то, что уже несколько месяцев находится в состоянии выгорания. Даже несмотря на частые путешествия, телеведущая не могла находить в себе силы по-прежнему активно вести соцсети и работать. Именно поэтому она приняла решение отправиться на Бали. Причем, там звезда планирует жить три месяца.

Отвечая на вопросы фолловеров в своем микроблоге, Анфиса рассказала, почему она выбрала именно Бали, а не какой-либо другой популярный курорт.

«Что на Бали самое необычное для вас?» — спросили пользователи Сети у телезвезды. «Балийский вайб. Здесь никто никуда не торопится. Все делают медленно, нерасторопно. Никто не нервничает и не суетится. Все на чили, все на расслабоне», — ответила Чехова.

Добавим, несколько дней назад к Чеховой приехал ее сын Соломон. На курорте он будет ходить в частную школу в течение трех месяцев.

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