«Пришло время освободиться»: Чехова призналась, что прошлое тяготит ее

Телеведущая поняла, что не сможет развиваться дальше, пока не отпустит свои воспоминания.

13 марта телеведущая Анфиса Чехова, как и многие другие звезды, решила попрощаться с Instagram и по случаю блокировки этой социально сети опубликовала свою первую фотографию, выложенную здесь 11 лет назад.

«Я тогда вообще думала, что «Инстаграм» это такая программа, где можно накладывать фильтры, поэтому экспериментировала с фото, даже не понимая, что это может видеть кто-то кроме меня», — призналась 44-летняя теледива в социальной сети.

Анфиса отметила, что с тех пор набрала почти 1,8 миллиона подписчиков, и это был большой период ее жизни, который она собирается завершить в этот знаменательный день.

«И тут я не только про «Инстаграм». Так уж совпало, что прошлое мое стало мне мешать двигаться дальше. И пришло время освободиться от него», — многозначительно написала Чехова.

Напомним, что в эти дни ведущая отдыхает на Бали. В «сторис» она рассказала, что познакомилась в социальной сети с новым психологом, позанималась с ним своим подсознанием и узнала много нового о личных проблемах. Анфиса отметила, что вышла на новый виток своего психического развития. Но что конкретно из ее бурного прошлого, теперь будет вычищено из сознания звезды, как ненужный багаж, так и осталось нераскрытым.

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