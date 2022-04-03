«Люди добрые, вы в своем уме?»: Волочковой хотят запретить гулять голой

Анастасия Волочкова – большая поклонница бань и купелей. Последняя расположена на территории ее участка, что не нравится некоторым ее соседям. Из-за этого самые внимательные из них хотят запретить балерине гулять голой и планируют подать на нее в суд.

«Мне сообщили, что моя соседка, которая летом, сидя в кустах на своем участке, исподтишка сфотографировала меня у моей елочки, подала на меня в суд! С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своем уме? У меня истерика. Вытираю слезы смеха», — заявила Волочкова в своих соцсетях.

Также Анастасия отметила, что на своем участке может делать все, что угодно.

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