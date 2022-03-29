«Я его потерял»: Гранков прокомментировал слухи о сценарии в «Холостяке»

Новости об этом ходят каждый год в Интернете.

На ТНТ продолжается популярное шоу о любви «Холостяк». В нынешнем сезоне главных героя — двое: фермер из Московской области Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет.

Каждый год в Сети ходят слухи о том, что проект снимается строго по сценарию, и якобы заранее уже все предопределено. Гранков на это ответил так:

«Сценарий конечно, но я его потерял перед самым началом, поэтому пришлось быть собой весь проект», — написал Александр в личном микроблоге.

«Холостяк» идет по субботам на ТНТ. В каждом выпуске главные герои приглашают девушек на свидания и все они открываются для зрителей с неожиданных сторон.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.