«Не было денег даже на метро»: Нонна Гришаева рассказала, что было самым тяжелым в ее жизни

Артистка столкнулась с трудностями во время беременности.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Нонна Гришаева заявила, что уход из жизни свекрови и отца сильно подкосили знаменитость.

Гришаева вспомнила трудные времена, когда у нее были проблемы с работой.

«Не было денег даже на метро», – рассказала Нонна.

В эти годы Гришаева забеременела от первого мужа Антона Дерова. Когда актриса была уже на пятом месяце беременности Нонна стала ухаживать за умирающей свекровью. Когда артистка похоронила мать первого мужа, другая страшная новость ударила по Нонне.

«Один из самых страшных снов. Самым тяжелим было, когда она умерла. Только я прошла круги ада, и я на пятом месяце беременности, и тут звонит моя мама из Одессы и говорит: «Нонночка, приезжай, папа умер»», – рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Чудом выдержала тогда», – добавила Нонна.

Напомним, ранее Нонна Гришаева ответила, кто главный в ее отношениях с мужем.

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