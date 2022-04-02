«Я деньги зарабатываю»: Нонна Гришаева показала, кто в доме хозяин

Артистка Нонна Гришаева ответила на вопрос, занимается ли она хозяйством. Знаменитость не обходится без помощи домработниц.

Гришаева привыкла жить по расписанию. Поэтому своих помощниц и домочадцев Нонна держит в ежовых рукавицах. Муж Александр Нестеров даже называет актрису Терминатором.

Сама Нонна чувствует власть в доме. Поэтому Гришаева не часто готовит сама.

«Ни за что не отвечаю, потому что я деньги зарабатываю», – отрезала Нонна во время шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Некоторые поклонники актрисы считают мужа Гришаевой подкаблучником. Потому что Александр Нестеров позволяет жене быть лидером в их паре. Но сам Нестеров такие заявления опровергает. Он не считает, что жена им управляет.

«Я не думаю, что я подкаблучник. Я больше уступаю, и я терпеливее», – рассказал муж Нонны Гришаевой.

Напомним, ранее Нонна Гришаева ответила на вопрос о своих успехах в театре. Знаменитость не стала скрывать неприятные моменты на работе.

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