«Любовь моей жизни»: Николаев показал эксклюзивные кадры с Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе более десяти лет. И из года в год их чувства только крепнут. Музыкант не устает признаваться в любви к молодой жене. На этот раз он опубликовал в своем телеграм-канале кадры, на которых позировал вместе с Юлией. На фото артист позировал рядом с женой в разные годы.

«Любовь моей жизни», — подписал романтическое видео Николаев.

Напомним, пара воспитывает дочь Веронику, которой в этом году исполнится семь лет. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия от первого брака. Она живет в США и работает в сфере медицины.

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