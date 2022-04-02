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«Примем столько детей, сколько Бог пошлет!»: Александр и Ксения Задойновы поделились семейными планами

Блогеры наслаждаются материнством и отцовством.

«Примем столько детей, сколько Бог пошлет!»: Александр и Ксения Задойновы поделились семейными планами
Александр и Ксения Задойновы. Фото: личный микроблог звезд «Дома-2»

Экс-участники шоу «Дом-2» Александр и Ксения Задойновы рассказали о желании завести еще детей.

Отметим, что недавно у пары родилась дочь София. Родители наслаждаются заботой о малышке. Однако от еще одного ребенка Ксения и Александр не отказались бы.

«Конечно! Примем столько детей, сколько Бог пошлет! Очень хочу сына. Наверное, будем работать над этим в будущем. Пока что наслаждаемся малышкой, наблюдаем за тем, как она растет и меняется», – признался Задойнов.

Ксения поддержала мужа. Но перед рождением второго ребенка жена Задойнова хочет восстановиться.

«Да, задумываемся. Наверное, мы бы пошли за малышом уже сейчас, но у меня было кесарево. Нужно немножко восстановиться. Плюс, хочется, чтобы София какое-то время чувствовала себя младшей. Было бы несправедливо сразу делать ее старшенькой. Думаю, вернемся к этому вопросу через пару лет», – добавила Ксения в беседе со starhit.ru.

Напомним, ранее Ксения и Александр  Задойновы покрестили свою малышку Софию.

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