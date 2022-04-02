«Примем столько детей, сколько Бог пошлет!»: Александр и Ксения Задойновы поделились семейными планами

Экс-участники шоу «Дом-2» Александр и Ксения Задойновы рассказали о желании завести еще детей.

Отметим, что недавно у пары родилась дочь София. Родители наслаждаются заботой о малышке. Однако от еще одного ребенка Ксения и Александр не отказались бы.

«Конечно! Примем столько детей, сколько Бог пошлет! Очень хочу сына. Наверное, будем работать над этим в будущем. Пока что наслаждаемся малышкой, наблюдаем за тем, как она растет и меняется», – признался Задойнов.

Ксения поддержала мужа. Но перед рождением второго ребенка жена Задойнова хочет восстановиться.