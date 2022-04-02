«Распирает от гордости и удивления»: Успенская поделилась неожиданной новостью о дочери

Единственная дочь Любови Успенской – Татьяна Плаксина привела в восторг свою звездную маму. Неожиданно для всех Таня увлеклась дизайном и вместе со своей подругой, дизайнером Аникой Керимовой создала капсульную коллекцию одежды.

«Они создали капсульную коллекцию одежды по мотивам Таниных картин. Меня просто распирает от гордости и удивления, ведь мое материнское сердце сейчас сконцентрировано только на ней. Показ коллекции состоится очень скоро, следите за новостями», — написала в своей соцсети Успенская.

Напомним, много лет Татьяна Плаксина жила в США и только недавно вернулась в Россию. После несчастного случая ей потребовалась помощь медиков, которые восстановили улыбку и поработали над внешностью девушки.

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