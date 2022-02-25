«Артисты – люди мира»: Успенская отменила празднование дня рождения

Любовь Успенская отмечает день рождения. 24 февраля ей исполнилось 68 лет. К этому дню артистка готовилась заранее, но решила отменить в самый последний момент. Причиной стали военные действия на Украине. Переживаниями по этому поводу певица поделилась в своем инстаграме.

«Я родилась в Киеве, свою творческую деятельность начала в СССР. Долго жила в Америке. Сейчас живу в России. Артисты — люди мира. В широком смысле. Мы за мир. За то, чтобы люди были счастливы и здоровы, радовались, смеялись, любили и были любимы» , — написала Успенская.

Напомним, недавно Успенская вернулась из отпуска, который провела со своей крестницей.

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