«Спасибо маме и папе»: Пригожин поделился детским фото в свой день рождения

Иосиф Пригожин отмечает день рождения. 2 апреля ему исполнилось 53 года. В личный праздник он опубликовал на своей странице в соцсети детское фото, к которому оставил следующую подпись.

«Спасибо маме и папе за сегодняшний день! Мама была женщиной, а папа мужчиной, поэтому родился я», — написал Пригожин в своей соцсети.

Напомним, недавно дочь продюсера Даная от предыдущего брака вышла замуж. Но звездный папа не смог присутствовать на праздничной церемонии.

К слову, ранее Пригожин поблагодарил Александра Шульгина – первого мужа Валерии. По словам продюсера, именно из-за него он счастлив в нынешнем браке.

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