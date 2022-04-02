«Самоочищение общества»: Николай Басков – о сбежавших из страны звездах

Музыкант прошелся по покинувшим Россию артистам, среди которых сейчас Алла Пугачева, Максим Галкин, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова и другие.

С конца февраля из страны случился масштабный отток звезд. Россию под тем или иным предлогом покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Иван Ургант и многие другие. Накануне оказалось, что актриса Ингеборга Дапкунайте тоже скрылась в Европе – сейчас она в Бельгии и признается, что сожалеет, что раньше не уехала из России.

Музыкант Николай Басков поразмышлял в своем микроблоге в Telegram о ситуации в мире. Певцу, который всем сердцем радеет за Россию, непонятно, почему до сих пор кто-то старается лить ненависть и сеять панику, ведь этому уже никто не верить. Потому что на нашей стороне правда.

«Никакого впечатления на россиян не произвели слезы пятой колонны и уехавших «звезд» – люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа», — считает Николай Басков.

Кстати, когда именно начнут возвращаться убежавшие артисты, неизвестно. Иван Ургант, например, не проанонсировал свой прилет в Москву, а за него это сделал отец Андрей Ургант.

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