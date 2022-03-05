В Сети обсуждают возможный отъезд Аллы Пугачевой с мужем и детьми из России

Источники Teleprogramma.pro сообщают, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми покинула пределы России. Возможно, она улетела за рубеж. Это сейчас активно обсуждают в Сети. Насколько информация правдива – пока неизвестно.

Не исключено, что Примадонна с семьей сейчас уже находится в латвийской Юрмале, где у нее есть дом. Кроме того, в Латвии живет подруга Аллы Пугачевой певица Лайма Вайкуле.

Не исключен вариант, что Алла Пугачева уедет в самое ближайшее время в Майами, где живет ее старшая дочь певица и актриса Кристина Орбакайте. Правда, пока данная информация требует тщательной проверки. Пугачева и Галкин словно воды в рот набрали и не выходят на связь.

Напомним, что Максим Галкин выступил с достаточно резким заявлением о спецоперации в Донбассе в первый день событий. После в Сети он появился всего один раз. Опубликовал видео, на кадрах которого зрители сдают билеты на его концерт в Архангельске. Примадонна в соцсетях не появлялась с 23 февраля.

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