«Несправедливость»: Волочкова вновь загрустила в компании домашнего питомца

На днях Анастасия Волочкова в компании своего возлюбленного, молодого человека по имени Дмитрий Корнеев приехала в родной город. В своих соцсетях она делилась кадрами, где была в приподнятом настроении. После балерина показала свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге.
А теперь популярная блондинка вновь грустит. Накануне в своем телеграм-канале она поделилась снимком, на котором позировала с домашним любимцем.
«Риччи пришел скрасить мое настроение. Он тоже не приемлет недобропорядочность и несправедливость!» — написала Волочкова.
Фанаты разволновались, что же могло испортить настроение Насти? Пока она никак не прокомментировала свою публикацию.
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