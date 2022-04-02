«Несправедливость»: Волочкова вновь загрустила в компании домашнего питомца

Кадром и мыслями балерина поделилась в своем телеграм-канале.

На днях Анастасия Волочкова в компании своего возлюбленного, молодого человека по имени Дмитрий Корнеев приехала в родной город. В своих соцсетях она делилась кадрами, где была в приподнятом настроении. После балерина показала свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге.

А теперь популярная блондинка вновь грустит. Накануне в своем телеграм-канале она поделилась снимком, на котором позировала с домашним любимцем.

«Риччи пришел скрасить мое настроение. Он тоже не приемлет недобропорядочность и несправедливость!» — написала Волочкова.

больше по теме Эрмитажу на зависть: Волочкова показала роскошные интерьеры своей питерской квартиры Жилье балерины на малой родине больше похоже на музей за счет классицизма и барокко в оформлении.

Фанаты разволновались, что же могло испортить настроение Насти? Пока она никак не прокомментировала свою публикацию.

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