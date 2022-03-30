«В родной Санкт-Петербург»: Волочкова в роскошной шубе и шлепках позировала в сугробах на обочине дороги

Анастасия Волочкова родилась в Санкт-Петербурге. Там она начала заниматься балетом. Теперь балерина живет в загородном подмосковном доме. Накануне она решила устроить мини-путешествие и на автомобиле отправилась в родной город.

Управлял машиной ее новый возлюбленный – начинающий бизнесмен по имени Дмитрий Корнеев. Он же выступил личным оператором, когда Анастасия решила сделать видео на обочине дороги.

«Дорогие друзья, я еду в свой родной Санкт-Петербург. Все настолько прекрасно!» — сказала Волочкова.

Позировала Анастасия в роскошной шубе с воротником из соболя, «рваных» джинсах и шлепках на толстой подошве. Причем, балерину не смущали снежные сугробы у дороги.

Напомним, с Дмитрием Корнеевым, который младше популярной блондинки более чем на 20 лет, она закрутила роман в середине февраля. Анастасия уже успела познакомиться с отцом Димы.

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