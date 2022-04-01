«Какая потрясающая!»: Анна Заворотнюк похвасталась стройностью в черном платье-лапше с цветами

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — опубликовала в личном микроблоге фотографию в черном трикотажном платье с цветами на вороте и разрезом на подоле.

Заворотнюк дополнила образ черной сумочкой на цепочке модного дома Chanel. Также Анна добавила серьги-конго в серебре. Модель сделала легкую укладку с волнистыми волосами и нюдовый макияж.

Дочь Анастасии Заворотнюк отличается стройной фигурой. Облегающее платье подчеркнуло хрупкость и красоту Анны. При этом наряд акцентировал внимание на выпуклых частях тела бывшей возлюбленной Егора Крида.

«Прекрасная!», «Обожаю, когда вы улыбаетесь!», «Аня, у вас нет плохих фото, все замечательные», «Какая потрясающая!», «Очень идет платье», — написали восхищенные поклонники Анны в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк допустила ошибку при составлении образа для прогулок весной. Стилист рассказала, что следовало поменять в аутфите модели для улучшения внешнего вида.

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