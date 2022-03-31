«Снимите эту шапку немедленно!»: Анна Заворотнюк допустила ошибку в образе на раннюю весну

Дочь Анастасии Заворотнюк выбрала актуальный аксессуар, но остановилась не на том цвете головного убора.

Модель Анна Заворотнюк опубликовала в своих социальных сетях фото нового образа с меховой шубкой, светлыми и яркими аксессуарами одновременно.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила аутфит знаменитости.

Эксперт отметила, что все предметы образа актуальны в этом сезоне. Единственное, она бы скорректировала длину шубки. Более короткая модель смотрелась бы выгоднее.

Зато аксессуары не впечатлили стилиста.

«Так и хочется сказать: «Снимите эту шапку немедленно!». Даже если это супер-модная шапка бини яркого оттенка. Очень люблю повторять фразу о том, что аксессуары — это детали, создающие стиль. Но только в том случае, когда они созвучны друг с другом. В этом образе и шапка, и сумка, и сапоги поют каждый свою песню», — отметила стилист.

«Стоит только поменять шапку на светлую, в тон сапог, или же на меховую панаму модного кофейного оттенка, мы увидим более гармоничный образ. Образ слегка наивный, такой весь девичий», — дополнила Елена.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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