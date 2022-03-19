«Собралась в Большой»: Анна Заворотнюк выбрала яркие цвета и блестящие аксессуары для культурного вечера

Среди последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк появились фотографии нового образа Анны Заворотнюк. Знаменитость показала, какой наряд выбрала для похода в Большой театр.

Анна Заворотнюк сделала легкий макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой. Также модель надела блестящие серьги. А в качестве верха у Анны была белая блузка с пышными рукавами и корсетный топ цвета фуксии.

«Собралась в Большой. Я уже показывала вам этот наряд. Он один из моих любимых. Я себя ощущаю цветочком. Еще такую классную сумку купила, отлично подходит к туфлям», – заявила Заворотнюк в своем «Телеграме».

Также Анна надела черные лодочки с серебристым бантом Mach & Mach. К ним Заворотнюк добавила прямоугольную сумку из страз на коротком ремешке.

Модель сочетала эти аксессуары с классическими черными брюками со стрелкой.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк показала новые наряды из весенней коллекции. Дочь Анастасии Заворотнюк отдала предпочтение цвету фуксии и дениму, а также белоснежным тонам.

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