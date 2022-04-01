Родион Газманов пришел на шоу «Давай поженимся!» и встретил бывшую

Наследник Олега Газманова стал новым гостем на программе «Давай поженимся!». Знаменитость никак не ожидал встретить там бывшую возлюбленную.

Газманов признался, что пошел на шоу ради интереса.

«Но им рейтинги делать надо, поэтому у меня почти нет к ним претензий. Должен извиниться перед телезрителями. Я редко теряю самообладание, за мат простите, зато все по-честному. Концовка, кстати, весьма неожиданная, оба моих родителя в шоке, как и я сам, если честно», — рассказал Газманов starhit.ru.

«Знаете, я думаю, что вторые шансы — штука очень индивидуальная. К тому же откуда вы знаете, какую именно бывшую я имел в виду? Так или иначе, есть причины, по которым прошлое становится прошлым», — заявил сын Олега Газманова.

Напомним, ранее Родион Газманов выпустил новый клип. Примечательно, что съемки этой работы довели его до нервного срыва.

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