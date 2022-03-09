Родион Газманов выпустит клип, съемки которого довели его до нервного срыва

Певец не может больше откладывать релиз новой песни.

Певец Родион Газманов анонсировал выход своей новой песни «Отпусти» и клипа на нее на 10 марта.

40-летний артист признался, что переносил этот релиз уже два раза и больше не может ждать.

«Все, кто хоть что-то понимает в шоу-бизнесе, настоятельно рекомендуют отложить выход до лучших времен. А я считаю, даже нет, чувствую всеми фибрами души, что это нужно сделать прямо сейчас. Иначе меня разорвет просто. И никогда не бывает лучшего времени, чем здесь и сейчас, потому что мы теряем этот мир со скоростью шестьдесят секунд в минуту, и никто и ничто не может этому воспрепятствовать», — написал Родион в Instagram.

Он подчеркнул, что новая песня очень много значит для него — и в творческом, и в эмоциональном планах.

«После окончания съемок клипа у меня был первый (и, надеюсь, последний) в жизни самый настоящий нервный срыв. Посмотрев клип, вы, думаю, поймете, почему», — добавил Газманов.

После таких эмоций он не считает возможным еще раз отложить песню — даже в виду политически напряженной обстановки в мире.

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