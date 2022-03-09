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Родион Газманов выпустит клип, съемки которого довели его до нервного срыва

Певец не может больше откладывать релиз новой песни.

Родион Газманов выпустит клип, съемки которого довели его до нервного срыва
Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Певец Родион Газманов анонсировал выход своей новой песни «Отпусти» и клипа на нее на 10 марта.

40-летний артист признался, что переносил этот релиз уже два раза и больше не может ждать.

«Все, кто хоть что-то понимает в шоу-бизнесе, настоятельно рекомендуют отложить выход до лучших времен. А я считаю, даже нет, чувствую всеми фибрами души, что это нужно сделать прямо сейчас. Иначе меня разорвет просто. И никогда не бывает лучшего времени, чем здесь и сейчас, потому что мы теряем этот мир со скоростью шестьдесят секунд в минуту, и никто и ничто не может этому воспрепятствовать», — написал Родион в Instagram.

Он подчеркнул, что новая песня очень много значит для него — и в творческом, и в эмоциональном планах.

«После окончания съемок клипа у меня был первый (и, надеюсь, последний) в жизни самый настоящий нервный срыв. Посмотрев клип, вы, думаю, поймете, почему», — добавил Газманов.

После таких эмоций он не считает возможным еще раз отложить песню — даже в виду политически напряженной обстановки в мире.

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