«Сил хватило на пару дней»: как Родион Газманов выдержал поток хейта после слива его номера в Сеть

Украинские каналы выложили телефон музыканта, его отца и других артистов с призывом устроить им «сладкую жизнь».

Сын народного артиста Олега Газманова музыкант Родион Газманов попал в число тех, чей номер телефона слили на украинских Telegram-каналах, чтобы испортить им жизнь за поддержку действий России в спецоперации.

Большинство публичных людей, включая Яну Рудковскую, поспешили сменить номера. Однако Родион решил оставить все как есть, надеясь на то, что пыл у хейтеров скоро стихнет. Так и произошло.

«Я жив и здоров, хоть и немного ошеломлен таким количеством людей без фантазии, заполнивших мой директ шаблонными фото и видео. Впрочем, сил хватило на пару дней, дальше поток как-то заметно поредел. Фильтр отбраковывает почти сто процентов звонков и сообщений потенциальных линчевателей. Думаю, поставить на рингбэк гимн России. Пусть слушают, раз им так хочется. Вот это важно: все угрозы с российских номеров записаны. При повторе будем разбираться, кто пишет и почему», — сообщил Родион Газманов своим поклонникам в личном блоге.

По словам артиста, эта проблема случилась не только со знаменитостями — вполне обычные люди из его окружения получают сообщения с аналогичным текстом.

«Те, кто это придумал, те, кто инициировал эту травлю, хотят, чтобы озлобление достигло предела с обеих сторон. Чтобы искры сверкали. Но у них этого не получится», — сказал Родион.

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